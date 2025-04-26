Более 80% выпускников педагогических вузов Подмосковья нашли работу по специальности

«По итогам 2024 года 82% выпускников вузов региона, обучавшихся по педагогическим направлениям, устроились работать по специальности в образовательные организации Подмосковья. Уже сейчас более 70% студентов-выпускников 2025 года совмещают учебу с практической работой в школах и социальных учреждениях. Это говорит о высокой мотивации студентов и осознанном выборе профессии», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Министр подчеркнула, что профессия учителя в Подмосковье остаётся востребованной и социально значимой. Регион делает всё возможное, чтобы обеспечить молодых специалистов стабильной работой и возможностями для профессионального роста.

В 2025 году в ответ на растущий спрос на педагогические кадры в регионе увеличат количество бюджетных мест на 17% по сравнению с прошлым годом.

«Сегодня особенно востребованы учителя начальных классов, а также преподаватели математики, информатики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы. Именно по этим направлениям мы усиливаем подготовку специалистов», — добавила Ингрид Пильдес.

В Министерстве образования Московской области отметили, что для поддержки молодых педагогов в регионе реализуются меры социальной поддержки, программы наставничества и профессионального сопровождения. Студенты проходят стажировки и получают практический опыт ещё в процессе обучения. Основная цель работы — не только привлечение молодых специалистов в школы, но и создание для них комфортных условий, чтобы они оставались в профессии на долгие годы.

Ранее на Всероссийском совещании региональных министров образования Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что в 2025/26 учебном году педагогическим вузам выделена квота на целевое обучение свыше 8 000 мест. При этом регионы присутствия педвузов планируют заключить более 6 000 договоров на целевую подготовку специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.