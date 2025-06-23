Более 80 тыс жителей Подмосковья почтили память героев ВОВ в День памяти и скорби

В Московской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби — годовщине начала Великой Отечественной войны (1941–1945). В них приняли участие более 80 тыс. человек, включая обучающихся школ, студентов, активистов «Движения первых», «Орлята России», «Юнармии», «Орлята-дошколята», а также педагогов, родителей и ветеранов. Мероприятия были организованы совместно с советниками по воспитанию, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В течение нескольких дней по всей области прошли мемориальные митинги, возложения цветов к памятникам и обелискам, а также минуты молчания. В рамках мероприятий были реализованы творческие проекты, такие как смотр военной песни, уроки мужества, выставка «Лица Героев» и акция «Портрет Героя». Участники также присоединились ко всероссийским инициативам: «Свеча памяти», «Вахта памяти», «Память священна» и «Первые Помнят».

В ходе мероприятий дети и подростки вместе с педагогами и родителями зажигали свечи, читали стихи, исполняли песни военных лет, рассказывали семейные истории и рисовали портреты героев. Ветераны делились своими воспоминаниями о войне.

День памяти и скорби в Подмосковье стал символом единства поколений, уважения к истории и веры в то, что подвиг наших предков навсегда останется в памяти народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.