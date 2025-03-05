Более 80 наград получили представители трудового коллектива Красногорского завода

С начала года представители трудового коллектива Красногорского завода им. С. А. Зверева в составе холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех» получили более 80 наград различного уровня. Почетными грамотами, благодарностями и другими знаками отличия отметили руководящий состав, а также представителей инженерных и рабочих специальностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серия награждений прошла на Красногорском заводе им. С. А. Зверева, который является одним из лидеров по производству оптического и оптико-электронного оборудования для космических исследований, медицины и других отраслей. За вклад в развитие оптической промышленности сотрудники предприятия удостоены почетных званий и знаков отличия, в том числе, от руководства Московской области и администрации городского округа Красногорск.

По словам генерального директора «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, награжденные сотрудники — пример высочайшего профессионализма и преданности своему делу, благодаря упорному труду и компетентности которых создаются востребованные продукты и реализуются уникальные проекты, способствующие развитию российской промышленности и науки.

«Уверен, что полученные знаки отличия станут стимулом совершенствовать навыки и продолжать работать на благо страны с еще большим энтузиазмом и самоотдачей», — отметил Вадим Калюгин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.