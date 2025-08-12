Более 80 детей Реутова отправились в детский оздоровительный лагерь «Алмаз»

9 августа для детей из Реутова началась четвертая и заключительная смена в рамках летней оздоровительной кампании 2025 года. До 29 августа более 80 ребят, в том числе дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведут насыщенные и безопасные каникулы в детском оздоровительном лагере «Алмаз», расположенном в городе Руза. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организованная доставка детей осуществляется при поддержке администрации городского округа Реутов, в соответствии с заключенным в марте договором. Получить путевку могли школьники от 7 до 15 лет с постоянной регистрацией в Реутове. В приоритетном порядке путевки предоставлялись тем, кто ранее не был охвачен оздоровительными программами от Управления образования.

Отдельное внимание уделено детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из более чем 250 ребят, получивших путевки в лагерь «Алмаз» в этом году, 88 человек смогли отдохнуть бесплатно благодаря поддержке городских и региональных социальных служб. К этой категории относятся дети-сироты, инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящиеся под опекой или на различных видах учета в системе профилактики.

Каждая смена в лагере имеет тематическую направленность и образовательную программу. «Алмаз» располагает развитой инфраструктурой: комфортные номера, пятиразовое питание, постоянное медицинское сопровождение и круглосуточная охрана. Для детей организована работа кружков, действуют хореографическая студия, спортивные и игровые площадки, туристический городок, тренажерный зал, концертные и мультимедийные залы.

За летний период 2025 года в Реутове было организовано оздоровление 8 115 детей в детских оздоровительных лагерях, а также летних лагерях на базе школ, что составляет 63,5% от общего количества несовершеннолетних, подлежащих летнему отдыху.

В рамках этой кампании системная поддержка также оказывается семьям участников специальной военной операции. В текущем году 49 детей из таких семей получили возможность отдохнуть в различных лагерях — это почти вдвое больше по сравнению с 2024 годом. Основная часть — 38 ребят — провели каникулы в лагере «Литвиново», где для них были организованы шесть смен с разной тематикой: театральной, патриотической, спортивной, краеведческой и творческой. Особенно выделяется смена «Юные олимпийцы»: дети принимали участие в спортивных играх, квестах, встречах с чемпионами, осваивали практические навыки МЧС, в том числе оказание первой помощи. Кроме того, 11 детей из Реутова поехали на отдых в Краснодарский край — в детский санаторно-оздоровительный центр «Золотой колос» на побережье Черного моря.

Администрация муниципалитета совместно с Министерством социального развития Московской области продолжает активную работу по организации достойного и безопасного отдыха для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.