Более 80 человек присоединились к акции «Елка желаний» в детском центре им Рошаля

Среди них были государственные и политические деятели, такие как профессор и российский ученый-медик Григорий Ройтберг, глава Красногорска Дмитрий Волков, вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, телеведущая и блогер Ксения Собчак, эстрадный и оперный певец Николай Басков, актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, молодой блогер Владислав Кабяков, блогер Оксана Самойлова, певец Александр Буйнов, волонтеры и вице-президент компании «Вкусно — и точка» Карина Погосова, генеральный директор фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая, представители компании «Первый полиграфический комбинат» и многие другие.

«Мероприятие было направлено на помощь детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, среди которых дети с ограниченными возможностями, дети из многодетных семей, тяжелобольные и другие. Наша команда очень рада тому, что удалось объединить столько замечательных людей для поддержки наших маленьких пациентов. Дети, которым мы помогаем, действительно нуждаются в заботе и внимании, и в эти праздничные дни было особенно важно подарить им радость. От лица всего центра мы выражаем благодарность каждому неравнодушному человеку, который принял участие в этой благотворительной акции и подарил детям настоящее счастье и новогоднее чудо», — сказала главный врач детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Детский центр имени Рошаля — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. Здесь работают специалисты со всей страны — лидеры в областях педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики.

Ежегодно стационарную помощь смогут получать около 15 тыс. юных пациентов, а более 150 тыс. пациентов получат амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.