Более 80 человек приняли участие в форуме «Школа актива» в Ленинском округе

Ежегодный просветительский форум «Школа актива» для всех школьников Ленинского городского округа собрал более 80 участников, он проходил в стенах Видновской школы № 7. Организатором этого мероприятия стало местное отделение «Движение Первых», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Такие мероприятия, как «Школа актива», очень важны, ведь именно там мы можем выявить действительно активную и инициативную молодежь. Ребята с интересом впитывали информацию, а на блоке проектирования удивили своими идеями как спикеров, так и педагогов. Наша молодежь — небезразлична. Ребят беспокоят проблемы пожилых людей, транспорта, бездомных животных и повышения престижности профессии педагог. Они эти проблемы видят и, главное, хотят решать. И наша задача — дать таким ребятам максимум знаний и навыков, чтобы у них получилось реализовать все свои идеи», — сообщает председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.

Она добавила, что на форум были приглашены четыре спикера, каждый из которых провел лекции и практические тренинги по темам: «Лидерство и эффективное общение», «Организаторская деятельность», «Игротехника» и «Социальное проектирование». Главными ораторами стали основатель академии «Биогениус» Максим Кравченко, член Экспертного совета по охране здоровья, труду и социальной политики молодежного парламента при Госдуме Сабина Забирова, председатель местного отделения «Движение Первых» Ксения Жукова и победитель конкурса «Рыцарь года-2023» Матвей Долтов. Каждый из ребят ушел с новыми полученными знаниями.

«Сегодня поделилась с ребятами опытом социального проектирования, этапами разработки проекта и инструментами для эффективной его реализации. Далее провела практическую часть, где ребята смогли выбрать существующую в муниципалитете проблему и предложить свои пути решения. Совместными усилиями мы сможем прийти к большим результатам», — рассказывает член экспертного совета по охране здоровья, труду и социальной политики молодежного парламента при Госдуме Сабина Забирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.