Более 8 тыс жителей Королева стали участниками клуба «Активное долголетие»

С 1 октября 2019 года в Королеве реализуется программа губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие», направленная на оказание поддержки людям старшего поколения. На сегодняшний день более 17 тысяч королевцев стали участниками этой инициативы, которая предлагает разнообразные мероприятия для активного и здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городе созданы клубы активного досуга, один из которых расположен в центре, а другой — в микрорайоне Юбилейный. Здесь пенсионеры могут заниматься гимнастикой, танцами, пением, рисованием, а также изучать компьютерные навыки и иностранные языки. Участники клубов активно осваивают новые виды спорта, такие как скандинавская ходьба, велоспорт, сапбординг и большой теннис. Регулярные занятия способствуют не только поддержанию физической активности, но и укреплению социальных связей. В этом году более 8 тысяч человек стали участниками клуба «Активное долголетие». Для них проведено более 7,5 тысяч занятий и свыше 100 экскурсионных программ.

Помимо общего здоровья, участники «Активного долголетия» проявляют активную гражданскую позицию. Они регулярно участвуют в оказании помощи участникам специальной военной операции, изготавливая маскировочные сети и вяжут теплые вещи в рамках всероссийской акции «Тепло для Героя».

Дополнительно в Королеве реализуется проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия», который включает вокально-инструментальные занятия для участников клуба. Эти встречи позволяют пенсионерам погрузиться в увлекательную творческую жизнь, включая хоровое и вокальное исполнение.

Таким образом, программа «Активное долголетие» не только способствует здоровью и благополучию пожилых граждан, но и создает возможности для их самовыражения и участия в общественной жизни.

В Подмосковье более 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.