Более 8 тыс охотничьих билетов оформили на регпортале Подмосковья в 2024 году

С начала 2024 года жители Подмосковья подали более 8 тыс. онлайн-заявлений на получение охотничьего билета. Услуга доступна на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Оформить охотничий билет могут совершеннолетние граждане, которые имеют постоянную или временную регистрацию на территории Подмосковья, не имеют судимости, знают требования охотничьего минимума. Охотничий билет не имеет срока годности, является документом единого федерального образца и действует на всей территории России.

Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить личную фотографию. Ответ поступит в личный кабинет заявителя. В случае положительного результата забрать готовый документ нужно в отделении МФЦ Московской области, которое было указано при заполнении заявления.

В рамках услуги можно также подать заявление на замену или аннулирование охотничьего билета. Она предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.