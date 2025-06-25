Более 777 тыс жителей Подмосковья голосовали за объекты благоустройства
Свышее 777 тысяч жителей Московской области проголосовали на конкурсе по выбору объектов благоустройства. Об этом стало известно по итогам юбилейного голосования по федеральной программе.
Активное участие жителей регионов в процедуре выбора территорий и дизайн-проектов их обновления имеет особое значение для развития городов, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, комментируя итоги V Всероссийского онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Его партия и Минстрой проводят ежегодно.
«Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства. Процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным», — пояснил он.
Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что «в Московской области свыше 777 тыс. жителей приняли участие в голосовании по программе комфортной городской среды. На выбор было представлено 289 территорий для благоустройства на 2026 год в 53 муниципалитетах».
Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Московской области за участие в голосовании. Также он отметил труд волонтеров и активистов «Молодой Гвардии Единой России», которые рассказывали жителям о конкурсе.
«В рамках федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ уже пятый год преображаются любимые многими скверы, пешеходные зоны и площади, парки и набережные. Они становятся интереснее, удобнее и не уступают по красоте столичным локациям. На этот раз абсолютным лидером голосования стал Красковский карьер в Люберцах. Его и другие объекты, набравшие наибольшее количество голосов в каждом из 53 округов, начнем благоустраивать уже в следующем году», — сказал Игорь Брынцалов.
По словам секретаря парламентария, в этом году активнее всех голосовали жители Краснознаменска, Фрязино, Домодедово, Зарайска, Котельников, Бронниц и Орехово-Зуева. Голосовать можно было как онлайн на платформе Госуслуг, так и на специально выделенных площадках в общественных местах — в МФЦ, торговых центрах, парках, на детских и спортплощадках.
Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей.
Юбилейное голосование проходило с 21 апреля по 12 июня по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В нем приняли участие 1 667 муниципальных образований из 88 субъектов Российской Федерации и города Байконур.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.