Более 750 тыс человек побывали в парках Ленинского округа за летний сезон

С начала мая более 750 тысяч жителей и гостей муниципалитета посетили парки и лесопарки Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На территории нашего округа работают шесть парков: Центральный, Тимоховский, Расторгуевский, «Апаринки», «Купелинка» и новый лесопарк «Высота». Наиболее популярен у жителей Центральный парк в Видном: этим летом он принимал не менее 150 тысяч посетителей ежемесячно. Из них 20 тысяч стали зрителями и участниками различных местных и областных тематических мероприятий, концертных программ, проходивших в парке», — рассказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрия Голосова.

Кроме того, причиной посещения Центрального парка у жителей и гостей Ленинского округа часто становится наличие аттракционов. Здесь работают «Орбита», «Вальс», «Карнавал», «Сказка», «Вертолеты» и другие карусели для детей и взрослых. Этим летом на них прокатились свыше 60 тысяч человек. Для детей из многодетных семей и семей участников боевых действий и СВО действуют скидки на билеты.

«В этом году благодаря теплой и комфортной погоде летний сезон продолжается дольше обычного. Планируется, что аттракционы и фонтаны будут функционировать до октября. Однако в зависимости от погоды возможны корректировки графика. Пока у жителей Ленинского округа еще есть возможность покататься на любимых аттракционах. Но даже после окончания сезона в парках будет проходить множество интересных мероприятий на любой вкус. Так, зимой в Центральном парке по традиции будет залит каток, который станет замечательной возможностью для активного отдыха», — подчеркнул Голосов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.