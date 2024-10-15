Более 7,5 тыс жителей Подмосковья изменили имя в 2024 году

Сегодня изменить имя стало довольно просто. Для этого достаточно подать заявление и получить свидетельство о перемене имени. Так, с начала года более 7,5 тысяч жителей Подмосковья изменили имя, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Среди мотивов, побудивших изменить элементы имени, можно выделить желание принять фамилию мужа или родственников, вернуть девичью фамилию, сложности в произношении, несочетание имени с фамилией или отчеством», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа жителей, желающих сменить имя. Так, в аналогичном периоде прошлого года за такой услугой обратилось чуть больше 7 тысяч жителей. В основном это связано с тем, что в следующем году госпошлина за перемену имени будет увеличена с 1 600 рублей до 5 000 рублей.

Поменять имя могут не только взрослые, но и дети старше 14 лет, при этом необходимо обязательное согласие родителей и органов опеки.

Подать заявление для изменения имени можно при очном обращении к сотруднику ЗАГСа в ближайшем МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.