Более 7,5 тыс предложений москвичей реализовано благодаря проекту «Город идей»

Более 7,5 тыс. предложений граждан реализовано за 10 лет работы проекта платформы «Город идей», которая с 2014 года объединила свыше 540 тыс. москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата Мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

С начала этого года реализовано уже 1,5 тыс. инициатив москвичей. В рамках проекта они могут внести предложения по 60 темам в 13 сферах.

Так, по просьбам жителей у дома 16 на Печорской улице установили тренажеры, а у дома 40 на Новоясеневском проспекте возвели хоккейную площадку. У нескольких домов на Кутузовском проспекте, Студенческой улице и в сквере на Поклонной улице появились теннисные столы.

Москвичи активно делятся идеями по развитию парков. По просьбам жителей в арт-студии «Филька» парка культуры и отдыха «Фили» возвели круглогодичную читальную зону, в Бабушкинском парке стали проводить уроки танцев, а в парке «Северное Тушино» организовали занятия по скандинавской ходьбе.

Крытые зоны для отдыха

Этим летом москвичи поделились мнением о развитии культурной жизни в столице на масштабной медиаплатформе «Город обсуждает стандарты культурного досуга». Один из ее участников, Владимир Балмасов, сообщил, что в музее-заповеднике «Царицыно» мало зон отдыха с навесами от осадков и яркого солнца. Эксперты поддержали его инициативу. Зоны с навесами обустроят в четвертом квартале 2025 года.

Благоустройство и расширение функционала сервисов

Активный пользователь платформы «Город идей» Вячеслав Плющенко, на счету которого сотни инициатив, заметил, что между первыми корпусами домов 7 и 9 на улице Каховка вытоптана трава. Таким способом соседи сокращали путь до остановки, а газон приходилось часто восстанавливать. Мужчина попросил сделать на этом месте асфальтовую дорожку.

На выставку, посвященную хобби, и в театр за баллы

Автором идей о проведении в парках благотворительных ярмарок, в ходе которых можно отдать ненужные вещи, и об организации выставок, посвященных хобби, стал Павел Черенков. По его словам, там каждый может поделиться своим творчеством, найти единомышленников.

Любовь Гайворонская, будучи заядлым театралом, зарабатывает городские баллы в ходе голосований в проекте «Активный гражданин» и обменивает их на билеты на сайте «Миллион призов». На платформу «Город идей» женщина обратилась с просьбой добавить новые предложения в программе «Миллион призов», например билеты Московского театра оперетты или Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

В честь юбилея проекта появилась тематическая страница с интерактивной картой мегаполиса. Пользователи могут принять участие в играх. За успешное прохождение начисляют баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно обменять на полезные товары и услуги на сайте.

Платформу «Город идеи» развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы. Чтобы поделиться инициативой, в разделе «Предложить идею» надо изложить свою задумку и при желании добавить изображения.