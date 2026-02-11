Более 73 тысяч жителей Подмосковья подписались на чат-бот МФЦ в мессенджере MAX

Более 73 тысяч жителей Подмосковья подписались на чат-бот МФЦ в мессенджере MAX, который помогает получать информацию и записываться на прием, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чат-бот МФЦ в мессенджере MAX предоставляет жителям Подмосковья адреса ближайших центров госуслуг, часы их работы, а также возможность записаться на прием или отменить запись. Сервис также отправляет уведомления о статусе обращения и предлагает оценить качество полученной услуги, что способствует повышению эффективности работы МФЦ.

С момента запуска чат-бота пользователи получили более 191 тысячи уведомлений о готовности документов. Более 22 тысяч раз жители воспользовались функцией записи в центры госуслуг через этот сервис.

Для использования чат-бота «МФЦ Московской области» необходимо установить приложение MAX на смартфон, перейти по ссылке и запустить бота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.