Более 73 млн рублей направили на ремонт и оснащение подмосковного лагеря «Литвиново»

В подмосковном Наро-Фоминске расположен оздоровительный комплекс «Литвиново», который является филиалом Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации. В период школьных каникул он работает как детский лагерь для детей участников специальной военной операции и детей из семей с низкими доходами, в другие периоды здесь проходят заезды «Мать и дитя» для родителей и их детей с инвалидностью и «Гармония единства» для вдов и детей погибших бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Подмосковный лагерь „Литвиново“ получил новое дыхание благодаря капитальному ремонту и модернизации, на которые было выделено более 30 млн рублей. Помимо этого, мы провели оснащение лагеря и закупили новое современное оборудование на сумму более 43 млн рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве рассказали, что в рамках проведенных работ были обновлены крыши корпусов 4, 5, 6, 7, 8 и 12, на что было затрачено более 24 млн рублей. Усилия были направлены на демонтаж старой кровли и установку новой, что значительно улучшит условия проживания для отдыхающих.

Кроме того, в административном комплексе лагеря был проведен текущий ремонт, включающий замену дверных блоков и ремонт фасада. Кино-концертный зал тоже не остался без внимания — на его внутренний ремонт было выделено более 2 млн рублей, что позволило обновить отделку помещений.

Корпус 3 лагеря также прошел обновление. Здесь была выполнена покраска внутренних помещений, а также проведены работы по ремонту плинтусов и отбойной доски.

Современное оборудование и обновление материальной базы лагеря стали важной частью проекта. В лагерь была закуплена новая мебель, игровые элементы, бытовая техника, а также специализированное реабилитационное оборудование. В числе новинок — изделия для восстановления мелкой моторики и координации с использованием биологической обратной связи стоимостью более 800 тысяч рублей, акустический комплекс для коррекции психосоматического состояния общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей и стабилометрическая платформа с поручнями за порядка 8,5 миллиона рублей.

Эти улучшения позволят создать более комфортные условия для детей и подростков, отдыхающих в лагере, и способствовать развитию их творческих способностей и физической активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.