Более 72 тыс подмосковных детей отдохнули в ходе летней оздоровительной компании

Летняя оздоровительная кампания 2025 года в Подмосковье завершилась с положительными результатами, продемонстрировав высокую эффективность и разнообразие программ для детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году 963 вожатых прошли подготовку, что способствовало качественной организации отдыха и досуга детей. Все три смены прошли по единому графику, что обеспечило удобство для родителей. В рамках кампании функционировали 988 лагерей на базе образовательных организаций, что позволило охватить более 72 тыс. ребят. Для 62 тыс. участников были проведены 1 149 профильных смен, охватывающих различные направления, такие как «Движение Первых», «Орлята России», психолого-педагогические и инклюзивные смены, спортивные и экологические программы, патриотические и юнармейские смены, а также мероприятия для одаренных детей, краеведческие и туристические смены, смены по безопасности дорожного движения и волонтерские проекты. Кроме того, были организованы театральные и медиа смены.

Особое внимание в этом году уделялось тематическим сменам «Юные патриоты России», которые проходили на базе учебно-методического центра «Авангард». Смены, организованные в рамках проектов «Орлята России» и «Растим патриотов России», позволили 4 000 школьникам погрузиться в атмосферу армейской жизни и командной работы. Программа включала как прикладные военные дисциплины, так и навыки выживания, включая курсы первой помощи. Участники занимались спортом, играли в регби и другие тактические игры на свежем воздухе.

В рамках профильных смен ребята встретились с государственными деятелями — Героем России, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным, российским кинорежиссером Егором Кончаловским, героями — участниками СВО. Эти встречи стали важным элементом образовательного процесса, позволяя учащимся получить бесценный опыт и вдохновение.

С учетом успешного проведения летней оздоровительной кампании 2025 года, уже определены задачи для следующего года. Основное внимание будет уделено дальнейшему развитию программ, улучшению качества отдыха и расширению возможностей для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.