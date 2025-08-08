Более 700 жителей Подмосковья участвуют в конкурсе «Знание.Лектор»

Общество «Знание» опубликовало итоговый рейтинг регионов, участвующих в юбилейном сезоне Всероссийского конкурса «Знание.Лектор — 2025». Пятый сезон проекта собрал рекордные 20 607 заявок со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

От Московской области было подано 725 заявок — это 3 место среди регионов России и 2 место по ЦФО. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Наука и технологии» и «Культура и искусство».

Среди участников конкурса в номинации «Экология и туризм» — Надежда Штрекер, педагог-организатор, руководитель общественного объединения «Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» в Центре социально-психологической помощи молодежи «Юность», автор проектов в сфере инклюзивного туризма и активный участник профессиональных конкурсов. В рамках «Знание.Лектор» она планирует рассказать о специфике инклюзивного туризма и адаптации экскурсий для инклюзивных групп, в составе которых имеются экскурсанты с инвалидностью.

В номинации «История и политика» участвует старший преподаватель кафедры истории и гуманитарных наук Государственного гуманитарно-технологического университета Мария Рябова. На конкурсе Мария выступит с лекциями, посвященными основным направлениям внешней политики России в XXI веке, мировому устройству после Второй мировой войны и хронологии последних дней СССР.

Демография участников «Знание.Лектор» разнообразна: это люди от 14 до 70 лет из около 3 800 населенных пунктов, включая села с населением менее тысячи жителей. 220 конкурсантов являются многодетными родителями. Самой популярной тематической номинацией у россиян стала «Карьера и саморазвитие».

До 28 сентября идет прием заявок в новой специальной номинации «Знание.Лектор» — «Лучший преподаватель курса «Основы российской государственности», учрежденной при поддержке Минобрнауки РФ. Участникам предложено выбрать одну из десяти тем, рассматривающих различные грани российской государственности. В номинации будут выявлены десять победителей в рамках всех тематик и один победитель онлайн-голосования, которое пройдет среди финалистов студенческого конкурса на платформе «ДНК России».

Узнать подробности можно на официальном сайте конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.