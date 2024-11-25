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Более 700 тыс рублей заплатят нарушители Подмосковья за незаконный сброс отходов

Министерство экологии и природопользования активно борется с незаконными действиями в области обращения с отходами. В последнее время было пресечено несколько случаев незаконного сброса строительных отходов, сжигания отходов и деятельности незаконных точек приема строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Щелковском городском округе были пресечены незаконные действия вблизи поселка Литвиново. Сотрудники полиции задержали один самосвал, который участвовал в незаконном сбросе строительных отходов.

Кроме того, Минэкологии пресечена деятельность незаконной точки приема строительных отходов в городском округе Домодедово.

Также в Ленинском городском округе вблизи села Булатниково было пресечено незаконное сжигание отходов. Источник загрязнения был демонтирован.

Министерство экологии активно работает над выявлением и пресечением подобных нарушений. С 14 по 21 ноября с использованием камер фото и видеофиксации вынесено 15 постановлений о назначении административных наказаний по статье 6.26 КоАП МО на общую сумму 724 000 рублей.

Минэкологии призывает всех граждан соблюдать законодательство в области обращения с отходами. За нарушение законодательства предусмотрены штрафы и другие меры ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.