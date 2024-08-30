Более 700 точек продажи цветов откроют в Подмосковье в преддверии Дня знаний

В преддверии 1 сентября сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области составили реестр официальных мест продажи цветов в регионе. Для школьников, решивших порадовать любимого учителя, или родителей малышей, которые в этом году идут в 1 класс, представлен широкий выбор композиций: от классических букетов из роз, хризантем, гладиолусов до авторских с конфетами или ягодами. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В преддверии Дня знаний в регионе открыты 727 точек реализации цветов. Приобрести цветочные композиции можно как в отдельно расположенных магазинах (стационарных) — их в области более 530, так и в киосках или павильонах (нестационарных объектах), которых в Подмосковье насчитывается 189. В ассортименте — свежие цветы, яркие собранные букеты, а также представлена сувенирная продукция.

При выборе букета можно руководствоваться «цветочным этикетом». Так, педагогам со стажем предлагается дарить герберы, подсолнухи или алые, бордовые розы. Молодым учителям лучше выбрать букет из небольших цветов: кустовых роз или альстромерий в нежных оттенках.

Узнать адреса цветочных магазинов, киосков и павильонов можно на официальном сайте Минсельхозпрода Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.