Более 700 подмосковных участников объединила зарядка проекта «Активное долголетие»

27 сентября в Одинцове прошел спортивно-творческий праздник, организованный в рамках проекта «Активное долголетие» под руководством Владимира Плетнева. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Более 700 человек из 9 округов Подмосковья охватило это масштабное мероприятие. Событие стало настоящим праздником энергии, творчества и здорового образа жизни, объединяющим людей разных возрастов, настроенных на активное и позитивное долголетие», — рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной. Участники смогли посетить мастер-классы, которые охватывали разные направления: от китайского боевого и оздоровительного искусства тайцзицюань до современных граффити. Творческие зоны предлагали рисование, рукоделие и даже плетение маскировочных сетей, которые затем передадут защитникам страны. Ярмарка handmade-изделий от участниц проекта позволила увидеть и приобрести уникальные вещи, созданные с душой. Настроение всем подняло зажигательное выступление кавер-группы «Стиляги», под ритмы которой танцевали и молодые, и пожилые гости.

Главным событием стал оздоровительный заряд, построенный по уникальной системе Владимира Плетнева. Эта зарядка помогла каждому почувствовать прилив сил и единство в общем движении к здоровью. После активных занятий всех участников ждала уютная полевая кухня и теплое чаепитие, где можно было обменяться впечатлениями и просто приятно провести время.

«Такого заряда бодрости хватит до самой зимы! Особенно вдохновляет видеть, сколько людей собрались вместе ради здоровья, радости и общения», — отметила одна из участниц, 86-летняя Валентина Захаровна из Одинцово.

Владимир Плетнев отметил, что подобные мероприятия способствуют не только физическому развитию, но и укреплению социальных связей между участниками.

«Мы стремимся создать сообщество людей, которые верят в активное долголетие и готовы делиться своим опытом с другими», — подчеркнул он.

Стать участниками проекта «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Узнать подробную информацию можно на официальном сайте проекта.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.