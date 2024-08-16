Более 700 человек станут студентами Дмитровского техникума в этом году

Завершена работа приемной комиссии в Дмитровском техникуме. В этом году более 700 студентов придут на обучение по программам среднего профессионального образования в техникум по 24-м специальностям, передает пресс-служба администрации городского округа.

Всего за время работы приемной комиссии было подано свыше двух тысяч заявлений — как лично, так и через портал государственных услуг. Активными участниками приемной комиссии были амбассадоры «Профессионалитета» — активные студенты, рассказывающие о профессиях и специальностях родителям и абитуриентам.

Самыми востребованными среди поступающих стали специальности, входящие в федеральный проект «Профессионалитет»: количество абитуриентов, поступающих на специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность», «Сестринское дело» составило четыре и более человек на место. Студенты-первокурсники будут обучаться в новых лабораториях и мастерских, оборудованных в рамках федерального гранта.

Также на протяжении нескольких лет популярностью пользуются специальности «Информационные системы и программирование», «Поварское и кондитерское дело», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки» — конкурс составил три человека на место.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.