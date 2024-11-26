Более 700 человек нашли работу в ОЭЗ «Дубна» благодаря ярмаркам вакансий

В подмосковной ОЭЗ «Дубна» состоялась ярмарка вакансий компаний научно-производственного комплекса наукограда Дубна, а также резидентов ОЭЗ. Мероприятие посетили более 300 соискателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ОЭЗ «Дубна» является самой крупной особой экономической зоной в Подмосковье: сегодня ее резидентами являются более 160 компаний, где трудоустроено свыше 9 100 человек. Один из инструментов подбора специалистов в ОЭЗ «Дубна» — ярмарки вакансий, ставшие уже традиционными. Первое такое мероприятие состоялось в 2019 году, а прошедшая ярмарка стала уже восьмой. Всего благодаря проведению ярмарок работу в ОЭЗ «Дубна» нашли более 700 жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что ОЭЗ «Дубна» активно развивается и пополняется новыми компаниями-резидентами. Ярмарки вакансий становятся площадкой, где жители региона могут напрямую познакомиться с работодателями и найти работу рядом с домом, а подмосковные предприятия — необходимых высококвалифицированных специалистов.

В число участников ярмарки вошли такие компании, как АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, ГК «ПРОМТЕХ», «Ядро Фаб Дубна», АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка», АО «Кронштадт», АО «ДМЗ» им. Н. П. Федорова», «ПСК Фарма», ООО «ЭНКОР», АО «НПК «Дедал» и другие.

«Мы проводим ярмарку вакансий с 2019 года два раза в год для своих резидентов и не только. В ней участвуют крупнейшие предприятия наукограда Дубна. От года к году в особой экономической зоне прирастает количество созданных рабочих мест, что, конечно же, ставит перед нами задачу — помогать резидентам находить квалифицированные кадры. За время своего существования ярмарка вакансий стала действительной самой крупной ярмаркой севера Подмосковья, а также визитной карточкой особой зоны. И мы надеемся, что она будет так же успешно решать задачи кадрового дефицита», — прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.