Более 700 беременных женщин и молодых мам Дубны получают выплату на питание

Для беременных женщин и молодых мам в Подмосковье предоставляется ежемесячная денежная выплата на питание, независящая от размера дохода. Главное, чтобы мама и ребенок были жителями Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала года ежемесячную денежную выплату на питание получили 709 жительниц Дубны на общую сумму более 4,5 млн. рублей», — рассказала начальник окружного управления социального развития Татьяна Тарасова.

В ведомстве уточнили, что размер выплаты определяется категорией получателя: для беременных женщин он составляет 400 рублей, для кормящих матерей и детей от 0 до 1 года — 1 000 рублей, для детей от 1 года до 3 лет — 600 рублей.

Заявление на ежемесячную денежную выплату на питание можно подать через региональный портал государственных услуг по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 122 далее 6 или в Telegram-чате «Социалка. Талдом», перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу – электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», – уточнил Воробьев.