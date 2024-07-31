Более 70% заявлений в вузы абитуриенты Подмосковья подали онлайн

Подмосковные абитуриенты подали свыше 24 тыс. заявлений на поступление в вузы. Из них более 70% заявлений подано через единый портал госуслуг . Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправения Подмосковья.

В настоящее время прием документов на бюджетные места завершен. Однако еще есть возможность поступить на платное отделение, так как в большинстве вузов прием документов на него заканчивается позже.

На портале госуслуг можно подать заявление в 5 вузов, причем в каждом из них выбрать до 5 направлений подготовки. В случае успешного поступления договор можно оформить дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».

Поступить в вуз может любой человек, у которого есть хотя бы один из документов о предыдущем образовании, в том числе выданный иностранным государством: о среднем общем образовании; среднем профессиональном образовании и квалификации; высшем образовании и квалификации.

Подробная информация доступна по ссылке.

Сервис Госуслуг разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.