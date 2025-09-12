Более 70 тысяч избирателей Московской области планируют проголосовать дистанционно

Стартовавшие 12 сентября муниципальные выборы в Подмосковье проходят штатно, об этом рассказывают наблюдатели на участках и граждане, уже отдавшие свой голос. Из чуть более чем миллиона избирателей 72,5 тысячи человек подали заявки на использование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Члены участковых избирательных комиссий (УИК) с 8:00 приступили к проведению голосования.

Наблюдатель на участке N° 3137 во Фрязино Егор Трефилов рассказал, что первый день выборов проходит спокойно.

«С самого утра избиратели приходят активно. У нас на участке приняты необходимые меры для обеспечения безопасности и прозрачности голосования», — отметил он.

В Лыткарино одним из первых на избирательный участок пришел 89-летний Владимир Поклонский — почетный житель города и заслуженный инженер Лыткаринского машиностроительного завода.

«Все значимые дела лучше делать с утра. На избирательном участке меня встретили очень хорошо, все организованно, работа идет активно. Очень важно участвовать в будущем нашего родного города», — сказал Владимир Поклонский.

Удобство ДЭГ оценила депутат Московской областной Думы от «Единой России» Марина Шевченко, проголосовавшая на выборах депутатов Совета депутатов Дмитровского муниципального округа.

«Дистанционное голосование — это удобно, безопасно и прозрачно. Я воспользовалась своим правом выбора буквально за несколько минут, без отрыва от рабочего графика», — рассказала Марина Шевченко.

Голосование на выборах будет трехдневным — 12, 13 и 14 сентября. На них работают около 600 наблюдателей от «Единой России» — как минимум один наблюдатель, представляющий выдвинутого от партии кандидата, присутствует на каждой УИК.

Отдать свой голос граждане могут очно на своем избирательном участке, для имеющих заболевание или ухаживающих за лежачими больными доступно голосование на дому. Проголосовать в электронной форме с помощью ДЭГ могут избиратели, заранее подавшие соответствующее заявление на портале «Госуслуг».

В Мособлизбиркоме традиционно работает «Служба заботы», операторы которой помогают избирателям получить всю необходимую информацию. Позвонить в «Службу заботы» можно по бесплатному многоканальному номеру — 8 (800) 550-97-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.