Более 70 тыс почтовых операций выполнили в почтовом отделении в ТЦ Химок за год

В прошлом году в торговом центре «Мега» открыли отделение «Почты России» № 1415001. Это первый пункт почтовой связи в России, который находится в крупном торговом центре. За год сотрудники отделения выполнили более 70 тыс. почтовых операций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С открытием отделения „Почты России“ людям стало удобно планировать свои дела. Они могут приехать в торговый центр за покупками и заодно зайти на почту по своим личным делам, отправить письмо или получить посылку. В день приходит порядка 200-300 человек, стараемся уделить внимание каждому. У нас очень доброжелательные сотрудники, все очень отзывчивые и любящие свое дело», — рассказал начальник отделения почтовой связи Алексей Орешин.

Отделение стало большим многофункциональным центром, где жители могут быстро и легко решить множество вопросов: отправить или получить посылки, оплатить налоги и жилищно-коммунальные услуги, отправить денежный перевод, получить пенсию и много другое. Не отходя от стойки можно приобрести продукты, бытовую химию и другие вещи первой необходимости. В день сотрудники отделения выполняют более 200 почтовых операций.

Почтовый пункт работает ежедневно и без перерывов: с 10:00 до 21:00 — по будням и с 11:00 до 19:00 — по выходным. В отделении есть место для предоставления услуг маломобильным клиентам.

Всего в Химках открыто 18 почтовых отделений. Операторы связи, почтальоны, сортировщики и другие специалисты ежедневно трудятся на благо жителей городского округа. Несмотря на современные технологии и множество различных способов связи, почтовая связь остается удобным способом поддерживать общение с близкими на расстоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.