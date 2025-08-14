Более 70 представителей экоцентров прошли обучение в акселераторе РЭО

С 11 по 13 августа в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова прошла школа экологических центров, организованная Российским экологическим оператором, передает пресс-служба оператора.

Участниками программы стали более 70 представителей региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, общественных организаций и экологических движений из разных регионов страны.

«Экоцентры становятся важными точками притяжения для тех, кто хочет жить экологично. Здесь люди могут не только сдать вторсырье, но и узнать, как уменьшить свой экологический след. Чем больше таких площадок появится в регионах, тем активнее будет развиваться культура ответственного обращения с отходами», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

В течение трех дней участники повышали квалификацию, обменивались опытом и получали новые инструменты для развития экоцентров. На таких площадках по всей стране принимают вторсырье у населения, проводят просветительские мероприятия, мастер-классы по переработке и обучающие экскурсии.

Программа школы включала лекции приглашенных экспертов, воркшопы и тренинги. В первый день состоялась панельная дискуссия «Образ экологического центра. Вчера, сегодня, завтра», где эксперты обсудили роль экоцентров в вовлечении населения в экологическую повестку. Кроме того, прошли тренинги по обновленному формату «Зеленой премии», по коммуникациям в природоохранной сфере и по участию в грантовых программах Федерального агентства по делам молодежи.