Более 70 пар юбиляров семейной жизни поздравили в Ленинском округе

В городском отделе ЗАГС в Видном состоялась торжественная церемония чествования семейных пар, проживших в браке 50, 55 и 60 лет. Всего в этот день поздравили свыше 70 пар, отметивших юбилей своего союза в конце прошлого или начале текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Чествовать крепкие семьи давно стало доброй традицией в нашем муниципалитете. Они — образец нравственных ценностей и пример для всех нас. Это особенно важно подчеркнуть в связи с тем, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. Золотым, изумрудным и бриллиантовым юбилярам мы вручаем памятные подарки. И в этот день для них звучит Марш Мендельсона, выступают местные творческие коллективы», — сказала заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова.

Одна из пар, недавно отметивших золотую свадьбу, — семья Астафуровых. Владимир Львович и Татьяна Андреевна прожили вместе 50 лет, воспитали четверых детей и семерых внуков.

«Полвека — рука об руку, бок о бок. Сквозь бури и невзгоды, мелкие неурядицы сохранили свою любовь, всегда уважали и поддерживали друг друга. Вместе построили надежный фундамент, который выдержал испытание временем. Секрет нашего крепкого союза в том, что важно уметь прощать, уважать и поддерживать друг друга», — поделились супруги секретами семейного счастья.

Супруги, участвовавшие в церемонии, поставили свои подписи в памятной книге Ленинского отдела ЗАГСа и рассказали истории своей жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.