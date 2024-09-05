Более 70 молодых учителей трудоустроены в Раменском округе в этом учебном году

В Раменском городском округе начали за года начали работать свыше 70 молодых учителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам директора школы № 9 города Раменское Александра Попова, в новом учебном году в Раменской школе № 9 трудоустроены 20 педагогов, среди них 5 молодых специалистов. Они полны энтузиазма, готовы получать новый опыт, внедрять новые подходы к воспитанию и обучению детей. Например, Яна Андреевна Жираева сейчас является студенткой пятого курса государственного гуманитарно-технологического университета города Орехово-Зуево, факультета математики физики и экономики, и уже в этом году трудоустроилась учителем математики.

Яна обратила внимание на дружеское отношение в педагогическом коллективе: «…Очень хороший педагогический состав, все ко мне хорошо относятся, меня сразу приняли, ввели в курс дела».

Девушка имеет твердые намерения помочь своему пятому классу добиться высоких результатов в обучении своему предмету: «Мы будем вместе с ними работать умеренно как в классе, так и дома… Очень хочу подготовить их всех к олимпиадам, чтобы они занимали первые места у нас».

Студентка уверена, что математика может помощь детям в будущем и в повседневной жизни: «Математику можно также применить и в повседневной жизни, можете узнать площадь дома, например, который вы хотите построить, а можете ее рассчитать самостоятельно и не нужно прибегать к помощи интернета»

Набору кадров и их квалификации в Московской области уделяется особое внимание.

Для молодых специалистов предусмотрены региональные меры поддержки — выплаты из областного бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.