Более 70 лесничих Подмосковья обучаются на операторов БПЛА

Первый поток сотрудников филиалов Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» успешно завершает теоретическую часть и практическое обучение по подготовке кадров для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Обучение по БПЛА проходят 73 сотрудника подведомственного комитету лесного хозяйства ГАУ МО «Мособллес». Это первый поток тех, кто осваивает современную беспилотную технику, которую мы планируем широко применять в лесном хозяйстве. Обучение будет продолжено, чтобы практически каждый сотрудник лесничества мог управлять беспилотником», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Лесничие изучают способы управления и обследования лесных участков с помощью беспилотных авиасистем, работу с точками и маршрутами, а также определение состава лесного массива на базе коптеров «Геоскан» и «Autel». Эти навыки откроют новые горизонты в области лесного хозяйства, позволяя более эффективно управлять природными ресурсами.

Беспилотные аппараты значительно ускорят и облегчат обнаружение лесных пожаров, что, в свою очередь, снизит площадь возгорания и поможет предотвратить распространение огня. С их помощью можно оперативно выявлять несанкционированные вырубки леса и нарушения, в том числе самозахваты земель лесного фонда. Использование БПЛА позволяет осуществлять регулярный мониторинг состояния лесных массивов, что важно для сохранения экосистемы и предотвращения экологических катастроф.

Кроме того, беспилотники могут использоваться для оценки состояния здоровья деревьев, выявления вредителей и болезней, а также для проведения аэрофотосъемки и картографирования лесных территорий. Это делает их незаменимыми помощниками в работе лесничих, позволяя им более эффективно планировать мероприятия по охране и восстановлению лесов.

Внедрение беспилотных технологий в лесное хозяйство не только повысит эффективность работы сотрудников, но и окажет положительное влияние на сохранение природных ресурсов региона. Мы уверены, что с помощью БПЛА мы сможем сделать наши леса более безопасными и устойчивыми к вызовам времени.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.