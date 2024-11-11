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Более 70 кг полезного вторсырья собрали школьники Раменского для переработки

В городском округе Раменский учащиеся и педагоги Удельнинского центра внешкольной работы провели экоакцию по сбору вторсырья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Помощь в транспортировке накопленных отходов на комплекс оказал регоператор Воскресенского кластера

Всего за несколько часов было собрано 71,5 кг вторсырья:

Участников доброго дела традиционно встречали волонтеры, помогая разобраться во фракциях. Благодаря слаженной работе активистов, как и всегда, все прошло на отлично!

Следующее экологическое мероприятие по сбору отходов актив Удельнинского центра внешкольной работы организует 30 ноября. Акция будет посвящена «Добрым крышечкам».

Жителям, напомнили, что вне акций сухие отходы можно приносить в синие баки, расположенные на контейнерных площадках. Все вторсырье доставляется на современные комплексы для дальнейшей переработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.