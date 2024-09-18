Более 70 детей-сирот из Каширы получают губернаторскую стипендию

Дети-сироты, обучающиеся в вузах и колледжах в очной форме, ежемесячно получают стипендию губернатора Московской области. Размер выплаты составляет 6 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году у нас порядка 1,4 тыс. первокурсников из числа детей-сирот, которые поступили в колледжи и ВУЗы, и мы проактивно без какой-либо рутины назначили им стипендию губернатора. Ее размер составляет 6 тыс. рублей, она автоматически перечислена студенту на счет. Всего же в регионе такую стипендию получают более 5,5 тыс. детей-сирот», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В городском округе Кашира 72 студента получают стипендию, из которых 9 обучаются в вузах, 63 — в колледжах. В 2024 году назначена 21 первокурснику. Стипендия назначается в проактивном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.