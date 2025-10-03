Более 7 тыс уведомлений о сносе здания поступило на госуслуги Подмосковья в 2025 г

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 7 тысяч уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Застройщик или технический заказчик, планирующий осуществить снос объекта капитального строительства должен не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала сноса направить в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта уведомление. О завершении сноса также следует уведомить в течение 7 рабочих дней.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Строительство». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Также подать уведомление можно онлайн в приложении «Добродел» в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Земля».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.