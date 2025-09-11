Более 7 тыс консультаций провели в Подмосковье перед выездом с питомцем за границу

Лето — традиционно сезон отпусков. Некоторые предпочитают отправиться в путешествие с домашними животными. Какие документы потребуется оформить и какие процедуры провести перед поездкой — на эти вопросы ответят ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Этим летом специалисты провели почти 7,3 тыс. консультаций для владельцев перед выездом с питомцем по России и за ее пределы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Для тех, кто только планирует поездку совместно с домашним животным, в Минсельхозе Московской области напомнили обязательные требования. Перед путешествием в страны дальнего зарубежья или СНГ владельцу необходимо получить ветеринарное свидетельство формы № 1. Выдать его может только специалист Госветслужбы после клинического осмотра животного и проверки документов. Сделать это необходимо за 5 дней до планируемой даты поездки, включая день обращения и отлета. За границей это свидетельство обменивается на международный сертификат установленного образца. Питомец должен быть зарегистрирован — иметь микрочип, а также вакцинирован против болезней.

Дополнительно владельцам необходимо учитывать ветеринарные требования принимающей страны — ознакомиться с ними можно на официальных ресурсах посольства. Если планируется поездка по России, рекомендуется обратиться в госветклинику за месяц до отлета. Специалисты проверят, все ли в порядке с прививками и подскажут, какие документы понадобятся в конкретной ситуации. Если путешествие за пределы РФ — подготовку нужно начать минимум за 3 месяца. Например, для первичного въезда в страны ЕС потребуется анализ крови на уровень антител к бешенству, но перед этим исследованием животному обязательно делают прививку — не менее чем за месяц до сдачи анализа. Владельцы, которые ежегодно вакцинируют своих животных и проводят ревакцинацию до окончания действия предыдущей вакцины, могут не проходить повторное исследование титров антител. Для ряда стран, особенно ЕС, также обязательна профилактическая обработка от паразитов за несколько дней до поездки, что фиксируется в паспорте животного.

Кроме этого, рекомендуется ознакомиться с правилами конкретной авиакомпании: вес и размер переноски, возможность перевозки в багаже или салоне, бронирование мест для животных заранее, а также изучить возможность размещения с питомцем в отеле. Получить консультацию ветеринарного специалиста относительно необходимых документов и правил перемещения животных можно в одной из государственных ветклиник Подмосковья, адреса и телефоны которых указаны на интерактивной карте.

