Более 7 тыс деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья с начала лета

В Подмосковье с начала лета в рамках благоустройства дворовых и общественных территорий специалисты жилищно-коммунальной сферы высадили более 5 тыс. деревьев и более 2 тыс. кустарников. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В топ-3 городских округов по наибольшей численности посадок зеленых насаждений вошли:

Балашиха — более 1,8 тыс. саженцев дуба;

Коломна — более 1,2 тыс. деревьев и кустарников;

Мытищи — более 1 тыс. саженцев дуба.

Озеленение дворов и общественных пространств входит в обязательный перечень работ программы «Формирование комфортной городской среды».

Важно, что в процессе согласования необходимых мероприятий по благоустройству активное участие принимают и сами жители. Именно они вместе с представителями местного самоуправления и управляющих компаний определяют комплекс первоочередных работ, включая посадку деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.