Более 7 тонн макулатуры собрали в школе № 26 Балашихи

Традиционный осенний сбор макулатуры прошел в школе № 26 Балашихи. Учащиеся собрали 7 183,4 кг макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рекордсменами по сбору стали ученики 8-7 класса, которые собрали 563 кг бумаги. Второе место занял 6-7 класс с результатом 487,8 кг, бронзу завоевали ученики начальной школы из 3-3 класса, собрав 468,3 кг.

«Каждый человек должен вносить свой вклад в экологию. Мы должны сохранять природу нашей страны», — поделился ученик школы № 26.

Акция по сбору макулатуры проводится в школах Балашихи регулярно. Весной этого года учащиеся школы № 26 собрали более 12 кг бумажной продукции.

Подобные мероприятия важны для сохранения природы: переработка одной тонны ненужной бумаги может спасти 10 деревьев. Такие акции воспитывают у школьников ответственное отношение к окружающей среде.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.