сегодня в 14:56

Более 7 га сельхозземли передали молодому фермерству в Дмитровском округе

Земельный участок сельхозназначения площадью 7,3 га в деревне Нефедиха Дмитровского округа предоставлен главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в аренду без торгов на срок до 5 лет. Такое решение было принято Министерством имущественных отношений Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал представитель фермерства, молодое КФХ собирается развиваться в сфере растениеводства, и переданные гектары будут отличным стартом нового проекта.

«В планах на ближайшие несколько лет — восстановление земли. Нужно будет засеять землю горчицей на сидераты, восстановить ее плодородность, а затем займемся выращиванием клубники», — поделился глава КФХ «Луч» Владислав Пугачев.

Для аграриев региона в этом году предусмотрено 36 субсидий, в том числе для начинающих фермерских хозяйств. Информация с подробными условиями, списком необходимых документов и другими подробностями доступна в интерактивном формате — на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.