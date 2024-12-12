Более 6,6 тыс наказов жителей было выполнено в Жуковском с 2021 по 2024 гг

На заседании фракции «Единой России» городского округа Жуковский руководитель фракции Леонид Тарасов подвел итоги работы за 2021–2024 годы. За этот период в округе выполнено 6602 наказа жителей. Об этом сообщает пресс-служба руководителя.

Ключевые достижения: открытие новой школы в 5-м микрорайоне на 1420 мест, ставшей крупнейшей в округе. Учебное заведение оснащено современным оборудованием и создает комфортные условия для обучения детей; капитальный ремонт городской поликлиники, где были созданы современные зоны ожидания, модернизированы кабинеты и установлено новое оборудование; благоустройство Парка культуры и отдыха, где появились новые прогулочные и спортивные зоны, детские площадки и семейные пространства.

«Каждый реализованный проект — это ответ на запросы наших горожан. Мы полностью выполнили муниципальную часть Народной программы, но работа не останавливается. Мы продолжаем собирать новые предложения от жителей и уже включили их в планы на 2025 год», — отметил Леонид Тарасов.

Фракция продолжит работу по развитию социальной инфраструктуры, улучшению медицинских услуг, образовательной сферы и благоустройству. Главная цель — выполнение новых наказов и создание комфортных условий для жизни в округе.

«Мы видим, как важны для жителей реальные дела. Именно поэтому наша работа всегда основана на запросах горожан. Все проекты направлены на улучшение качества жизни, и мы уверены, что совместными усилиями добьемся новых успехов», — подчеркнул Леонид Тарасов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.