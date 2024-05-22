Более 65 тыс цветов украсили скверы и улицы Ступина

В округе Ступино продолжается высадка цветочной рассады. Яркие цветочные клумбы будут радовать жителей и гостей города. Так, уже высажены более 65 тыс. цветов на улицах и скверах округа, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«В этом году высадим более 65 тыс. цветов, из них 18,5 тыс. — саженцы бархатцев. Цветы высадим не только на улицах, скверах и в парках, но и на территориях вдоль дорог», — говорят специалисты МКУ «Благоустройство».

В мае — начале июня цветники украсят однолетники. Самые популярные из них — петунии, бегонии, тагетес и георгины, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время.

Благодаря поэтапному озеленению города цветы будут радовать ступинцев до поздней осени.

«Цветы — это яркая часть природы, они приносят разноцветные краски в нашу жизнь, являются важным элементом украшения территории, придают очарование облику города», — отмечают работники МКУ «Благоустройство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.