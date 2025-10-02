Более 6,5 тыс юных спортсменов прошли обследование в НИКИ детства Подмосковья

В Московской области юные спортсмены проходят медицинское обследование в центрах спортивной медицины научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). В Подмосковье работает два таких центра: первый находится в головном учреждении в Мытищах, второй в августе открылся в поликлинике Сапроново в Ленинском округе. Врачи проводят полную диагностику и дают заключение о допуске к тренировкам, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Важно сохранять ответственный подход к детскому здоровью, особенно если речь идет про большие физические нагрузки. В наших Центрах спортивной медицины всего за 3 часа юный спортсмен может пройти полное медицинское обследование. С начала года в НИКИ детства врачи осмотрели более 6,5 тыс. детей-спортсменов», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Осмотр детей-спортсменов проводят врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты центра спортивной медицины НИКИ детства принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука и других.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.