Более 6,5 млн раз посетили портал «Библиотеки Подмосковья»

С начала года портал «Библиотеки Подмосковья» зафиксировал более 6,5 млн посещений и 967 тыс. читателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью цифрового сервиса пользователи могут оформить один электронный читательский билет во все библиотеки региона, онлайн забронировать необходимое издание, привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку» и по ним получать книги после подтверждения заявки.

Самыми популярными книгами на платформе в текущем году стали:

А. Кудря: «Фердинанд Врангель. След на земле»;

Д. Емец: «Пришельцы из холодильника»;

М. А. Шолохов: «Тихий Дон».

Кроме того, пользователи могут посещать события и мероприятия, которые проводятся в библиотеках Подмосковья.

Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям возможно на портале в разделе «События».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.