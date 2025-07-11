Более 6,4 тыс детей отдохнут в пришкольных лагерях Подмосковья во 2 и 3 смены

Летняя кампания для школьников продолжается в Подмосковье. Во вторую и третью смены более 6,4 тыс. детей проведут каникулы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 14 июля по 11 августа во вторую смену откроются 85 лагерей, в которых отдохнут 4412 школьников. Третья смена стартует 28 июля и продлится до 25 августа — в это время 2046 детей будут посещать 39 лагерей на базе образовательных учреждений региона.

Для учащихся подготовлены профильные смены, воспитательные программы и творческие проекты. Дети смогут развивать свои таланты, участвовать в спортивных мероприятиях, экологических и патриотических акциях, попробуют себя в театральных, лингвистических, медиа- и IT-направлениях.

Также предусмотрены смены для детей с особыми образовательными потребностями, а на базе учреждений дополнительного образования продолжат работу технические и практико-ориентированные программы — в «IT-кубах» и детских технопарках «Кванториум».

Все программы нацелены на развитие личностного потенциала школьников и построены с учетом возрастных интересов и потребностей детей. Летний отдых в пришкольных лагерях создает условия для социализации и самореализации, расширяет кругозор учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.