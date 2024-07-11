Более 64 тыс детей отдохнули в школьных лагерях Подмосковья в первую смену

В Московской области завершилась первая смена в школьных лагерях дневного пребывания, в этом году их число превысило 900. С начала лета в них отдохнули свыше 64 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Смены в лагерях были посвящены спорту, патриотизму, а также Году семьи, Движению первых, Орлятам России и многим другим сферам. Для детей проходили развивающие занятия, спортивные игры, образовательные экскурсии и другое. Программы воспитания в каждом лагере разработаны с учетом рекомендаций министерства просвещения РФ.

Лагеря продолжат свою работу до конца лета, ожидается еще две смены. Вторая смена стартует 15 июля, на ней ожидается более 5 тыс. ребят.

Особое внимание на сменах пришкольных лагерей уделяется поддержке детей с ОВЗ, а также из социально незащищенных семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.