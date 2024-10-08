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Более 62 тыс участников «Активного долголетия» прошли занятия по повышению грамотности

Более 62,5 тысяч участников подмосковных клубов «Активное долголетие» прошли занятия по компьютерной грамотности. Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сказала, что данный проект объединил уже 355 тысяч пенсионеров нашего региона и с каждым месяцем их становится все больше, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Технологии не стоят на месте, все более востребованы у долголетов становятся занятия компьютерной, финансовой и правовой грамотности. Занятия правовой грамотности и финансовой грамотности выбирают порядка 19 тысяч человек», — отметила Болатаева.

На таких занятиях старшее поколение учится бережно вести семейный бюджет, изучают дип-фейки, схемы кибер-мошенников, способы защиты личных банковских данных и многое другое.

Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет могут присоединиться к «Активному долголетию» в своем городе. Актуальную информацию о клубах и занятиях можно найти на dolgoletie.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.