8-й гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» пройдет на ВДНХ с 24 мая по 2 июня. Гостям мероприятия представят более 600 видов рыбной продукции со всей России, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Рыбу, морепродукты и редкие деликатесы представят поставщики с Камчатки и Дальнего Востока, с Черного, Каспийского, Охотского и Балтийского морей. На фестивале можно приобрести привычные сельдь, треску, пикшу, а также купить живого трепанга, рыбку тугунка из Сибири и копченую нельму.

Продукция впервые будет представлена на двух больших рынках — на Школьной улице и на ВДНХ возле фонтана «Каменный цветок».

На Школьной улице будет продаваться нельма холодного копчения, императорские устрицы с Дальнего Востока, краб из Мурманска, лещ из Астрахани. Отдельная линия будет выделена для атлантической сельди. Рыба тугунок стала редкостью в наше время, но ее можно будет приобрести на фестивале. С балтийского моря на рынок привезут и свежезамороженную салаку.

На ВДНХ будет представлена продукция со всей России. Черноморье порадует азовской камбалой и крыльями черноморского ската. Также можно будет приобрести кету, нерку, живые гребешки, трепанга и морских ежей.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Уникальную рыбу можно будет попробовать на Тверской площади. Речь о якутском чебаке, мурманском ерше, морском омуле и сахалинской корюшке. На Манежной площади можно отведать крымских устриц, лангустинов, барабулю, тунца, камбалу, кальмара и конечности краба во льду.

На Коптевском бульваре будут представлены килька с овощами в томатном соусе и стейки нерки. В сквере по улице Хачатуряна — бочковая малосольная селедка с молодой картошкой. В проезде Серебрякова — икра кеты, горбуши, сельди. На улице Грекова — натуральная горбуша, салат из морской капусты и корюшка холодного копчения. На Городецкой улице — атлантическая скумбрия в масле.

На прилавках на Святоозерской улице окажутся печень трески по-мурмански, балтийские шпроты в масле, вяленая вобла, ряпушка и камбала-ерш из Мурманска. На улице Вешняковской — мясистый цимлянский лещ и скумбрия.

«Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит по всему городу. В этом году фестиваль состоится на 31 центральной и окружной площадках, в том числе на ВДНХ и в историческом центре столицы. В рамках мероприятия проходят также SUP-регата, костюмированный заплыв, состоятся соревнования по SUP-поло.