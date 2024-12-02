Более 600 учащихся Подмосковья посетили Всероссийский слет студенческих отрядов

В Москве прошел Всероссийский слет студенческих отрядов, на котором были подведены итоги года. В этом году он был посвящен юбилейному 65-летию студенческих отрядов и 20-летию новой истории отрядов. Более 600 человек из студенческих отрядов Московской области побывали на этом событии в качестве волонтеров и участников, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

На Слете студенты продемонстрировали свои спортивные и творческие навыки в Спартакиаде и Творческом фестивале. Московское областное региональное отделение РСО завоевало 2-е место среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в номинации «Ветеринария», 3-е место среди студенческих сервисных отрядов в номинации «Матрос-спасатель», 2-е место в номинации «Музыкальная группа», 1-е место в номинации «Танцевальный коллектив», 3-е место в номинации «Художественное фото», 3-е место в номинации «Рекламный видеоролик», 3-е место в составе команды ЦФО в номинации «Волейбол», 3-е место в составе команды ЦФО в номинации «ГТО», 3-е место в составе команды ЦФО в номинации «общий зачет».

Призовые места завоевали студенты из Дмитровского техникума, Государственного университета просвещения, Мытищинского филиала МТГУ имени Н. Э. Баумана, Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова.

В рамках Национальной премии «Труд Крут» лучшим региональным СМИ по освещению трудоустройства молодежи стало Сетевое издание «Региональное информационное агентство Московской области».

Лучшим региональным отделением РСО в номинации «Кубок прогресса» стало Московское областное региональное отделение РСО.

В пресс-службе ведомства отметили, что движение студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за все время численность движения достигла более 5 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.