Более 600 млн руб выплатили беременным в Подмосковье на обеспечение питанием

С 2020 года в Московской области предусмотрены денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием для беременных женщин, кормящих матерей и на детей до 3-х лет. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«С начала года более 170 тыс. мам и беременных женщин получили эту помощь. Оформить выплату достаточно просто: в личном кабинете на портале госуслуг приходит уже готовое заявление, которое нужно только проверить и подписать. Все данные автоматически передаются, когда женщина становится на учет в женской консультации региона», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала года общая сумма выплат составила более 600 млн рублей.

Беременные женщины могут получать 400 рублей на протяжении всей беременности, начиная с 12-й недели. Кормящие матери имеют право на 1000 рублей в течение шести месяцев после родов, если ребенок находится исключительно на грудном вскармливании. Дети до трех лет, находящиеся на смешанном или искусственном вскармливании получают: 1 000 рублей в возрасте от 0 до 1 года и 600 рублей в возрасте от 1 до 3 лет.

При изменении категории выплат они предоставляются автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений, если изначально было дано согласие.

Заявление на выплату можно подать в электронном виде через портал государственных услуг Московской области по ссылке.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.