Более 600 елей и сосен из лесных питомников Подмосковья украсили дома к Новому году

За две недели до Нового года комитет лесного хозяйства Московской области провел традиционную акцию «Ель домой — всей семьей». Это мероприятие снова позволило жителям региона выбрать и легально срубить себе новогоднее дерево в подмосковных лесных питомниках, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Волноваться, что из-за этой акции лесному фонду будет нанесен вред, не стоит. В питомниках для любителей живых новогодних красавиц специально подобраны плантации, деревья на них готовы к вырубке. Они уже переросли состояние сеянца или саженца и их невозможно пересадить на другое место, не повредив корневую систему.

«Акцию „Ель домой — всей семьей“ региональный комитет лесного хозяйства проводит шестой год подряд. В трех наших лесных питомниках — Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском — мы даем возможность на законных основаниях срубить елку к новогодним праздникам. В этом году с 14 по 30 декабря участники акции выбрали и забрали домой более 620 елок и сосен», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Самым популярным новогоднем деревцем снова стала ель, для украшения своего дома ее выбрали 85% посетителей питомников, остальные 15% пришлись на любителей сосен.

Самый востребованный размер новогодних красавиц — до 1,5 метров. Такие деревца выбрали больше трети участников.

Евгений Агулов уточнил, что спрос на новогодние деревца из питомников среди населения есть. В этом году за время проведения акции их посетили более 2000 человек, сюда приезжают целые семьи, чтобы вместе выбрать новогоднее дерево.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.