Более 600 человек заблудились в лесах Подмосковья в 2024 году

В системе «Единой службы спасения 112» в круглосуточном режиме принимают обращения жителей региона, в том числе с просьбой о помощи от тех, кто потерялся в лесу. Затем информация поступает в диспетчерскую службу ГАУ МО «Центрлесхоз» и передается участковым лесничим ГКУ МО «Мособллес». На помощь вместе с лесничими выдвигаются поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала 2024 года мы получили обращения 626 человек, в том числе 66 детей — самих потерявшихся или их родственников и соседей — с просьбой помочь найти дорогу домой. На телефон «112» перезвонил даже таксист, подвозивший девушку, через некоторое время после поездки она сообщила водителю, что заблудилась и не может выйти из леса. К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим родным», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Любители «тихой охоты» и прогулок в лесу терялись во всех подмосковных лесничествах. Печальное лидерство у Клинского — 69, Дмитровского — 62 и Ступинского лесничеств — 47.

Состав «группы риска» не изменился — это пожилые люди, подростки и дети, а также те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него.

За два осенних месяца найти дорогу из леса домой затруднились 58 человек — 26 женщин и 23 мужчины разного возраста, а также 9 детей — от 7 до 18 лет.

Несколько советов от Комлесхоза, чтобы прогулка в лес не обернулась бедой.

К походу в лес надо подготовиться, особенно, если берете с собой детей.

Во-первых, одежда ребенка должна быть ярких цветов и хорошо различима среди деревьев.

Во-вторых, дайте ребенку с собой свисток, бутылочку с водой и, например, шоколадный батончик, более старшим — полностью заряженный телефон.

И, в-третьих, самое главное — заранее объясните ребенку его действия в случае, если он потеряется. Пообещайте, что не будете его ругать.

Не отпускайте детей одних в лес! Не забывайте о безопасности! Помните, что соблюдение простых правил сохранит жизни вам и вашим детям

Если заблудились, не паникуйте, сразу звоните на номер 112, вас обязательно найдут.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.