Более 60% жителей Подмосковья удовлетворены качеством образования

«Но при этом мы, конечно, видим потенциал роста, слышим потребности и стараемся, безусловно, на них реагировать. Здесь для нас очень важным является то, что и учителя, и руководители территорий видят большую проблему в нагрузке педагогов», — сказала Пильдес во время 108-го заседания Мособлдумы.

Она добавила, что все это можно назвать одним общим вопросом — кадровые ресурсы.

«Нехватка педагогов, нехватка квалифицированных педагогических кадров, большая нагрузка педагогов, в том числе то, о чем постоянно упоминается — о нагрузке педагогов не только учебной, но и какой-либо дополнительной. Этот вопрос, конечно, является для нас одним из приоритетных», — отметила министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.