Более 60 учителей в Кузбассе станут миллионерами

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Середюк: более 60 учителей Кузбасса получат по 1 млн рублей

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что педагоги, решившие переехать в малонаселенные пункты для осуществления профессиональной деятельности, получат финансовую поддержку — один миллион рублей «подъемных», сообщает Сiбдепо .

Более 60 учителей, выбравших работу в деревнях, селах и небольших городах Кемеровской области, станут обладателями миллионных «подъемных». В регионе действуют как федеральные, так и местные программы поддержки.

По региональной инициативе пятьдесят педагогов получат по миллиону рублей за переезд в малые населенные пункты. Национальный проект «Молодежь и дети» через программу «Земский учитель» обеспечит аналогичными выплатами еще 11 школьных преподавателей.

Финансовая поддержка также распространяется на советников директоров по воспитательной работе, преподавателей, осуществляющих кураторство в техникумах и колледжах, и учителей, выполняющих обязанности классных руководителей в школах.

Середюк заявил, что подобная финансовая поддержка помогает учителям приобретать недвижимость, а также способствует привлечению молодых педагогических кадров в небольшие населенные пункты и сельскую местность.